Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht: Frauen belästigt und geflohen

Reutlingen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am gestrigen Montagmorgen (01.11.2021) am Reutlinger Bahnhof in der Hose an seinem Glied manipuliert haben. Am gestrigen Tag gegen 06:30 Uhr befanden sich die beiden 20 Jahre alten Frauen am Bahnsteig 2 als sie auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig einen Mann sehen konnten, der offenbar in der Hose an seinem Glied manipulierte und sie wohl währenddessen anstarrte. Als eine der beiden 20-Jährigen mit dem Handy die Polizei rief, sei der Mann in eine unbekannte Richtung geflohen. Die sofort eingeleitete Fahndung durch Landes- und Bundespolizei blieb erfolglos. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen Ende 30 bis Anfang 40 Jahre alten Mann handeln. Der Tatverdächtige ist laut der Beschreibung circa 170 cm groß, besitzt ein südländisches Aussehen und war offenbar mit einer dunklen Hose, einem grauen Sweatshirt mit Kapuze, einer schwarzen Lederjacke und einer Baseballmütze unter der Kapuze, bekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder dem Mann geben können, werden gebeten, sich bei der ermittelnden Bundespolizei Stuttgart unter der Telefonnummer +49711 870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell