Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Triebfahrzeugführer geschlagen und getreten

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Montagmorgen (01.11.2021) schlugen und traten mehrere bislang unbekannte Täter auf den Lokführer einer S-Bahn der Linie S2 am Haltepunkt Sommerrain ein und verletzten ihn hierdurch. Bisherigen Informationen zufolge sollen die augenscheinlich alkoholisierten Unbekannten zunächst gegen 01:00 Uhr mit der S-Bahn der Linie S2 in Richtung Filderstadt gefahren sein. Beim Stopp des Zuges am Haltepunkt Sommerrain blockierten die jungen Männer wohl anschließend die Türen und sollen auch nicht auf die Lautsprecherdurchsagen zum Freimachen der Türen reagiert haben. Nachdem der Lokführer der S-Bahn die Täter daraufhin offenbar persönlich ansprach, soll einer der Männer den 44-Jährigen mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin dieser wohl zu Boden ging. Daraufhin sollen mehrere Personen aus der Gruppe den am Boden liegenden Mann getreten und geschlagen haben. Anschließend flüchteten die Täter in ein angrenzendes Industriegebiet. Alarmierte Einsatzkräfte der Landes- und Bundespolizei konnten in einer anschließenden Fahndung zwei mögliche Tatverdächtige, einen deutschen und einen kroatischen Staatsangehörigen, im Nahbereich feststellen und vorläufig festnehmen. Der 44-jährige Geschädigte erlitt durch den Angriff mehrere Verletzungen an Kopf, Oberkörper und Beinen und wurde vor Ort durch hinzugezogene Rettungskräfte versorgt. Gegen die bislang unbekannten Täter ermittelt nun die Bundespolizei wegen des Verdachts der Gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

