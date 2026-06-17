Feuerwehr Frankfurt am Main

FW-F: Feuer auf Dach eines Anbaus in Sachsenhausen

Frankfurt am Main (ots)

Am heutigen Mittag (17.06.2026) wurde die Feuerwehr Frankfurt am Main gegen 12:30 Uhr durch mehrere Notrufe über die Rufnummer 112 zu einem Brand in die Geleitstraße im Stadtteil Sachsenhausen alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war eine weithin sichtbare dunkle Rauchwolke über dem Einsatzort erkennbar. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich ein Feuer auf dem Dach eines Anbaus eines Geschäftshauses. Umgehend wurde die Brandbekämpfung über eine Drehleiter eingeleitet. Durch das schnelle und gezielte Vorgehen der Feuerwehr konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Parallel dazu kontrollierten Einsatzkräfte das betroffene Gebäude auf eine mögliche Ausbreitung des Feuers. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Flachdach des Anbaus mit einer Rettungssäge geöffnet, um mögliche Glutnester auszuschließen. Es konnten dabei keine weiteren Brandstellen festgestellt werden. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet. Insgesamt waren etwa 40 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Sachschadens können derzeit keine Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen hierzu wurden von der Polizei aufgenommen.

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