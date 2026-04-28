Verband der Feuerwehren im Kreis Paderborn

FW-PB: Ereignisreiches Jahr für die Jugendfeuerwehren im Kreis Paderborn

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Paderborn (ots)

Bilanz zogen die Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Paderborn bei ihrer Delegiertentagung, die in diesem Jahr erneut im Lehrsaal der Feuer- und Rettungswache Süd der Feuerwehr Paderborn stattfand. 2025 war ein sehr ereignisreiches Jahr für die Jugendfeuerwehren des Kreises Paderborn mit zahlreichen Ausbildungs- und Freizeitaktivitäten, berichteten die stellvertretendenden Kreisjugendfeuerwehrwartinnen Stefanie Duscha und Lea Kesselmeier.

Zum Jahresende zählte die Jugendfeuerwehr des Kreises Paderborn insgesamt 596 Mitglieder, davon sind 126 Mädchen. Es gab 70 Neuaufnahmen in die Jugendfeuerwehr (davon 20 Mädchen), 11 Zugänge aus der Kinder- in die Jugendfeuerwehr (davon ein Mädchen) und 52 Übertritte aus der Jugendfeuerwehr in die Einsatzabteilunge (davon junge Frauen). Seit 2025 gehört auch die Jugendfeuerwehr Sande zum Kreisverband.

Unterstützt wurden die Jugendfeuerwehren von 232 Betreuern, von denen insgesamt 954 Stunden in der feuerwehrtechnischen Ausbildung angeboten wurden. Addiert man die Stunden, die unter anderem für die Vorbereitungen auf die Wettbewerbe und die zur Unterstützung der örtlichen Vereine geleistet wurden, kommt am Ende eine beachtliche Summe von 1.866 geleisteten Stunden zusammen.

Im Jahre 2025 legten sechs Jugendfeuerwehren die Prüfungen zur Jugendflamme, Stufen 1 und 2, ab. Dabei wurde die Jugendflamme 1 insgesamt 45-mal, und die Jugendflamme 2 insgesamt 51-mal verliehen. Die Leistungsspange erreichten 40 Jugendliche aus den Jugendfeuerwehren Delbrück, Hövelhof, Paderborn, Salzkotten und Wewer.

Ein besonderes Highlight war das Kreiszeltlager am Diemelsee, an dem 100 Jugendliche aus dem Kreis Paderborn teilgenommen haben. Auf dem Programm standen unter anderem eine kleine Nachtwanderung sowie die Lager Olympiade, bei der die Jugendlichen ihr Geschick und feuerwehrtechnisches Wissen unter Beweis stellen mussten.

An der Nachtwanderung Ende Oktober in Hövelhof nahmen 17 Jugendfeuerwehren aus dem Kreis Paderborn, die THW-Jugend und die Jugendfeuerwehr aus Schloß Holte-Stukenbrock teil. Den ersten Platz sicherten sich dabei die Gäste aus dem Nachbarkreis, die Plätze zwei und drei belegten die Jugendwehren aus Lichtenau und Borchen. In diesem Jahr findet die Nachtwanderung auf Kreisebene am Freitag, 30. Oktober statt. Ausrichter ist die Jugendfeuerwehr Borchen.

"Ihr seid die Zukunft der Feuerwehr" rief Robert Siemensmeyer, Paderborns Vize-Bürgermeister und über viele Jahre in führenden Positionen bei der Feuerwehr Paderborn tätig, den Delegierten zu. Tobias Rupprecht, Vize-Kreisbrandmeister und Leiter der Feuerwehr Salzkotten, betonte, "die Mitgliederzahlen machen mich froh".

Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Kersting und sein Team zeichneten bei der Delegiertentagung des Kreisfeuerwehrverbandes in der Feuer- und Rettungswache Süd in Paderborn Thomas Wiethoff (Hövelhof), Helena Bochnig und Ulrich Hagenbrock (beide Delbrück) mit der Ehrennadel der Jugendfeuerwehr Nordrhein-Westfalen in Bronze aus. Eine Ehrennadel in Silber erhielt Jonas Bee (Bad Lippspringe).

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