Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Ereignisreiche Eröffnung des Pfingstwochenendes

Leverkusen (ots)

Der Freitag zum Pfingstwochenende, und damit der Einstieg in das lange Wochenende, war für die Feuerwehr und den Rettungsdienst Leverkusen alles andere als ruhig. Bis zum Abend war die Feuerwehr sechsmal auf die Autobahn zu Verkehrsunfällen ausgerückt, bei denen es überwiegend um Blechschäden und leichte Personenschäden ging. Zusätzlich rückte die Feuerwehr zu weiteren sechs Einsätzen im Stadtgebiet aus. Der Rettungsdienst ist bis zum Nachmittag bereits 40mal ausgerückt, um Patienten zu versorgen bzw. in die umliegenden Krankenhäuser zu bringen.

Die Feuerwehr und der Rettungsdienst Leverkusen sind für die Bevölkerung auch das weitere Pfingstwochenende in Bereitschaft.

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