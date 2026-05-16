Feuerwehr Leverkusen

FW-LEV: Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - zwei Personen schwer verletzt

Leverkusen (ots)

Um 04:52 Uhr wurde die Leitstelle der Feuerwehr Leverkusen über einen Verkehrsunfall auf der Straße "Krummer Weg" informiert. Aufgrund des Meldebildes wurde sofort der Einsatzführungsdienst, Kräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr Leverkusen-Steinbüchel sowie zwei Rettungswagen und zwei Notarzteinsatzfahrzeuge des Rettungsdienstes Leverkusen zur Einsatzstelle alarmiert.

Laut der ersten Rückmeldung von der Einsatzstelle war ein PKW in den Unfall verwickelt und lag auf dem Dach. Eine Person war im Fahrzeug eingeklemmt; eine weitere Person konnte das Fahrzeug vor Eintreffen der Rettungskräfte eigenständig verlassen.

Beide Patienten wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Die eingeklemmte Person musste durch die Feuerwehr mit hydraulischem Rettungsgerät befreit werden.

Auf Grund der schweren Verletzungen der Fahrzeuginsassen wurden diese durch den Rettungsdienst mit einem Rettungswagen bzw. einem angeforderten Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Während des Einsatzes wurde Krummer Weg vollständig gesperrt.

Die Feuerwehr Leverkusen war mit 36 Einsatzkräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz.

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