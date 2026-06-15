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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Einsatzübung im Tunnel Rauenthal

Wuppertal (ots)

Am heutigen Vormittag fand im Rahmen einer jährlichen Pflichtübung im Bahntunnel Rauenthal eine Übung der Feuerwehr Wuppertal und der Deutschen Bahn Netz Düsseldorf statt. Ziel der Übung war es, die Kommunikation aller beteiligten Stellen, vom Absetzen des Notrufs durch den Zugführer bis hin zur Alarmierung der Feuerwehrkräfte und der Rettung der Personen aus dem Zug, zu üben. Das Szenario war ein liegen gebliebener Zug im Bahntunnel Rauenthal, in dem sich 14 Personen befanden, davon eine Person, die nicht gehen konnte. Aufgabe der Feuerwehr war es, die Personen in einen sicheren Bereich zu bringen. Hierzu wurde eine Rettungsplattform eingesetzt und in dem Bereich des Zugangs zu den Schienen eine Patientenbetreuung eingerichtet. Die betroffenen Personen wurden durch Auszubildende der Deutschen Bahn gestellt. Der Kommunale Ordnungsdienst sicherte während der Übungen die Feuerwehrfahrzeuge auf der badischen Straße ab. In Rahmen einer Einsatznachbesprechung wurde die gute Zusammenarbeit gelobt und Kommunikationsoptimierungen besprochen. Die Übung ist beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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