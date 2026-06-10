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Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Schwerer Unfall bei Hahnenfurth

FW-W: Schwerer Unfall bei Hahnenfurth
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Wuppertal (ots)

Nach einem schweren Verkehrsunfall ist die B7 (Düsseldorfer Straße) zwischen den Wuppertaler Ortsteilen Hahnenfurth und Dornap gesperrt. Gegen 8 Uhr war dort ein PKW gegen einen Lastwagen gefahren. Der PKW wurde bei dem Unfall zerstört, der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer des LKW wurde leicht verletzt. Als die Rettungskräfte der Feuerwehr an der Unfallstelle eintrafen, hatte ein Ersthelfer den Schwerverletzten bereits aus dem Autowrack befreit. Er wurde nach notärztlicher Versorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert. Auch der Fahrer des Lastwagens wird jetzt in einem Krankenhaus behandelt. Die Düsseldorfer Straße bleibt nach aktueller Schätzung noch mindestens bis 11 Uhr gesperrt. Die Polizei nimmt den Unfall auf und ermittelt die Ursache und die Höhe des Sachschadens.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Wuppertal
Pressestelle
Telefon: 0202-563 1890
E-Mail: pressestelle.feuerwehr@stadt.wuppertal.de
https://www.wuppertal.de/feuerwehr

Original-Content von: Feuerwehr Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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