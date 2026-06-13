Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Küchenbrand in der Bandstraße

Wuppertal (ots)

Am gestrigen Nachmittag kam es in der Bandstraße zu einem Küchenbrand. Die Bewohner des Hauses hatten das Gebäude bereits verlassen, bevor die Feuerwehr eintraf. Eine Person wurde von Einsatzkräften beim Verlassen des Gebäudes unterstützt. Durch den Einsatz eines Trupps unter Atemschutz und einen Fensterimpuls von außen konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude maschinell belüftet und freigemessen. Zwei Personen wurden vom Rettungsdienst untersucht und eine davon vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Aufgrund der massiven Rauchausbreitung und der damit einhergehenden Verrußung des Gebäudes ist dieses derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner des Hauses wurden von der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle beraten und vorübergehend in anderen Wohnungen untergebracht. Während des Einsatzes waren die Bandstraße und die Alemannenstraße in Teilen gesperrt. Hinsichtlich der Hintergründe hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen.

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