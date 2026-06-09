Feuerwehr Wuppertal

FW-W: Elektrobrand in Langerfeld gelöscht

Wuppertal (ots)

Die Feuerwehr Wuppertal hat am frühen Nachmittag (09.06.) einen Brand in einem Geschäftsgebäude in Langerfeld gelöscht. Es brannte die elektrische Anlage im Hausanschlussraum des Flachbaus an der Kohlenstraße Ecke Dahler Straße. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits alle Menschen unverletzt das Gebäude verlassen. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer schnell löschen. Anschließend wurden verrauchte Teile des Gebäudes, in dem mehrere Firmen untergebracht sind, durchgelüftet. Die Wuppertaler Stadtwerke trennten das Gebäude vom Stromnetz. Die Kohlenstraße war für die Dauer des ca. 90-minütigen Einsatzes zwischen Dahler Straße und Dorfwiese gesperrt. Vor Ort waren Kräfte der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr Langerfeld. Die Brandursache zu klären, ist Sache der Polizei.

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