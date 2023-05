Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Freiwillige Feuerwehr Königshardt löscht brennende Garage

Oberhausen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen ein Feuer in einer Garage im Stadtteil Walsumermark gemeldet. Gemäß der Ausrückeordnung wurde neben dem Löschzug der Feuerwache 2 zeitgleich die Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Königshardt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt konnte eine deutliche Rauchentwicklung an der Einsatzstelle festgestellt werden. Die zuerst eingetroffenen Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr konnten durch ihr schnelles und professionelles Eingreifen eine Brandausbreitung auf das angrenzenden Wohngebäude verhindern,die eingesetzten Atemschutztrupps konnten das Feuer schnell ablöschen.Nach anschließenden Nachlöscharbeiten und erneuter Kontrolle der Wohnungen konnte der Einsatz nach ca. 1 Stunde beendet werden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet.

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell