Feuerwehr Oberhausen

FW-OB: Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus

Oberhausen (ots)

Am frühen Samstagmorgen wurde der Leitstelle der Berufsfeuerwehr Oberhausen ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Stadteil Osterfeld gemeldet. Aus noch unbekannter Ursache war dort eine Küche in Brand geraten. Bei Eintreffen der Einheiten schlugen Flammen bereits aus den Fenstern des Gebäudes. Die meisten Bewohner konnten das Haus vorher verlassen, zwei Bewohner mussten jedoch durch die Einsatzkräfte aus den Wohnungen gerettet werden. Der eingesetzte Atemschutztrupp konnte das Feuer in der Brandwohnung schnell ablöschen.Nach anschließenden Nachlöscharbeiten und erneuter Kontrolle der Wohnungen konnte der Einstz nach ca 1Std. beendet werden. Zur Ermittlung der Brandursache wurde die Polizei eingeschaltet

Original-Content von: Feuerwehr Oberhausen, übermittelt durch news aktuell