Polizei Essen

POL-E: Essen: Gescheiterter Überholversuch - Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsunfallflucht

Essen (ots)

45136 E.-Bergerhausen: Vergangenen Dienstag (14. Juli) versuchte ein bislang unbekannter Autofahrer einen Teslafahrer auf der Ruhrallee in Fahrtrichtung Innenstadt zu überholen. Der Versuch scheiterte und es kam zur Kollision. Anschließend flüchteten der Unfallverursacher und seine Beifahrer. Die Polizei Essen sucht Zeugen.

Um 20:36 Uhr fuhr ein 30-jähriger Oberhausener mit seinem Tesla auf der Ruhrallee in Richtung Innenstadt. In Höhe der Einmündung zur Ahrfeldstraße versuchte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem grauen Mercedes C300e den Oberhausener über eine Haltestellenbucht von rechts zu überholen. Dies missglückte und es kam zur Kollision. Der Mercedes-Fahrer fuhr weiter, kam jedoch nur bis zur Einmündung Potthoffs Börde. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Aus dem Mercedes stiegen drei junge Männer und flüchteten zu Fuß. Zwei in die Potthoffs Börde, einer weiter in Richtung Innenstadt.

Die Männer werden wie folgt beschrieben: Der mutmaßliche Fahrer des Mercedes soll südländisch ausgesehen haben und zwischen 18-30 Jahre alt sein. Er habe kurze schwarze Haare und eine schwarze Cap getragen. Zudem habe er einen schwarzen Bart und ein T-Shirt oder Kurzarmhemd in den Farben schwarz, rot, grau und lila getragen.

Seine Mitfahrer, die beide hinten links ausgestiegen sein sollen, seien ebenfalls zwischen 18-30 Jahre alt, sollen südländisch ausgesehen haben und beide kurze, schwarze Haare gehabt haben. Einer soll eine graue Jeans, ein schwarzes T-Shirt mit Logo auf der Brust und weiße Sneaker getragen haben. Der andere habe ein weißes Langarmshirt getragen.

Die Polizei Essen sucht jetzt Zeugen, insbesondere den Fahrer eines VW Touareg, der den Unfall möglicherweise beobachtet haben kann. Hinweisgeber sowie der Fahrer werden gebeten, sich telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de zu melden. /aro

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