Polizei Essen

POL-E: Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst - 1. Folgemeldung: Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

Mit einem Foto suchte die Polizei nach der 15-jährigen Zarah A., die seit dem 7. Mai vermisst war.

Die Ursprungsmeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814

Die 15-Jährige konnte wohlbehalten in Essen angetroffen werden.

Die Fahndungsrücknahme der Polizei Hagen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6314297

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

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