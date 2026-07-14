POL-E: Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst - 1. Folgemeldung: Fahndungsrücknahme
Essen (ots)
Mit einem Foto suchte die Polizei nach der 15-jährigen Zarah A., die seit dem 7. Mai vermisst war.
Die Ursprungsmeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814
Die 15-Jährige konnte wohlbehalten in Essen angetroffen werden.
Die Fahndungsrücknahme der Polizei Hagen finden Sie hier:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6314297
Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh
Rückfragen bitte an:
Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
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