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Polizei Essen

POL-E: Essen: Unterstützung bei einer Öffentlichkeitsfahndung der Polizei Hagen - 15-jährige Zarah A. vermisst - 1. Folgemeldung: Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

Mit einem Foto suchte die Polizei nach der 15-jährigen Zarah A., die seit dem 7. Mai vermisst war.

Die Ursprungsmeldung der Polizei Hagen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6307814

Die 15-Jährige konnte wohlbehalten in Essen angetroffen werden.

Die Fahndungsrücknahme der Polizei Hagen finden Sie hier:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30835/6314297

Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe und bittet, das veröffentlichte Foto zu löschen und nicht weiter zu verbreiten. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

https://twitter.com/Polizei_NRW_E
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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