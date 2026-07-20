Polizei Essen

POL-E: Essen: Im Geldautomaten vergessenes Bargeld entwendet - Fotofahndung

Essen (ots)

45144 E-Frohnhausen: Mit Bildern der Überwachungskamera einer Bankfiliale sucht die Kriminalpolizei nach Hinweisen zu einem Unbekannten, der in einem Geldautomaten vergessenes Bargeld entwendete.

Am 9. Juli des vergangenen Jahres betrat ein 61-jähriger Essener gegen 17 Uhr eine Bankfiliale an der Frohnhauser Straße, um Bargeld abzuheben. Nach der Eingabe der Geheimzahl ließ der Essener jedoch versehentlich einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag im Ausgabeschacht zurück.

Die Videoaufnahmen der Bankfiliale zeigen einen unbekannten Mann, der kurz danach zu dem Geldautomaten geht, das liegen gelassene Bargeld bemerkt und dieses einsteckt.

Hier gelangen Sie zum Bildmaterial: https://polizei.nrw/fahndung/210292

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen einer Unterschlagung aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 Kontakt zum KK34 der Polizei Essen auf./Wrk

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell