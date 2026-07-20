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Polizei Essen

POL-E: Essen: Handy bei Verkaufsgespräch an Haustür geklaut - Fotofahndung

Essen (ots)

45133 E.-Schuir:

Am Nachmittag des 12. Oktober vergangenen Jahres entwendete ein bislang unbekannter Mann im Bereich Hatzper Straße / An der Ziegelei das Mobiltelefon einer 56-jährigen Essenerin. Die Polizei fahndet nun mit Bildern einer Überwachungskamera nach dem Tatverdächtigen.

Gegen 16:35 Uhr erschien der Unbekannte an der Wohnanschrift der Essenerin. Zuvor hatte deren Sohn das Mobiltelefon über eine Online-Verkaufsplattform zum Verkauf angeboten. Der Mann bekundete Interesse an dem Gerät und vereinbarte einen Besichtigungstermin. Als die 56-Jährige dem Unbekannten das Mobiltelefon an der Haustür zeigte, riss er es ihr plötzlich aus der Hand und flüchtete in Richtung Hatzper Straße. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Eine Überwachungskamera zeichnete den Tatverdächtigen später auf. Die Bilder können Sie unter folgendem Link einsehen:

https://polizei.nrw/fahndung/210291

Falls Sie Angaben zu dem Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei. /ruh

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de

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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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