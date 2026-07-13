Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Blitzeinbruch in Tankstelle - Mit dem Fluchtauto durch die Glastür - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45481 MH.-Saarn:

Am frühen Montagmorgen (13. Juli) durchbrachen mehrere bislang unbekannte Täter mit einem Auto die Glastüren des Eingangsbereichs einer Tankstelle an der Kölner Straße. Anschließend entwendeten sie zahlreiche Zigarettenschachteln und Alkohol. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2:40 Uhr fuhren zwei Pkw auf ein Tankstellengelände an der Kölner Straße. Eines der Fahrzeuge fuhr rückwärts in den Eingangsbereich der Tankstelle und durchbrach die Glastür. Durch die zerstörte Tür gelangten die Täter in den Verkaufsraum und konnten folglich Zigarettenschachtel und Alkohol entwenden.

Die Täter flüchteten mit den beiden Kleinwagen in unbekannte Richtung.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Das Kriminalkommissariat 41 der Polizei Essen ermittelt nun wegen schwerem Bandendiebstahl und sucht Zeugen.

Wer verdächtige Beobachtungen zur Tatzeit an der Kölner Straße gemacht hat oder Angaben zu den Unbekannten oder deren Fahrzeuge geben kann, meldet sich bitte telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de. /ruh

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