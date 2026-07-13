Polizei Essen

POL-E: Essen: Mutmaßlicher Drogenhändler nach Flucht festgenommen - Umfangreiche Betäubungsmittel sichergestellt

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Am Donnerstagnachmittag (9. Juli) nahmen Einsatzkräfte der Präsenz- und Kontrolleinheit (PKE) einen mutmaßlichen Drogenhändler nach kurzer Flucht im Bereich der Friedrich-Ebert-Straße vorläufig fest. Die Beamten stellten dabei unter anderem mehrere hundert Gramm mutmaßliche Betäubungsmittel, Bargeld und ein Messer sicher.

Gegen 16:30 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte auf der Friedrich-Ebert-Straße einen Mann, der nach aktuellen Erkenntnissen augenscheinlich mehrere Betäubungsmittelverkäufe tätigte. Als die uniformierten Beamten der Präsenz- und Kontrolleinheit den Mann kontrollieren wollten, ließ er eine weiße Plastiktüte fallen und ergriff plötzlich zu Fuß die Flucht in Richtung Limbecker Straße.

Nach kurzer Verfolgung konnten die Beamten den Mann einholen und anschließend festnehmen.

Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in dem mitgeführten Rucksack sowie in der zurückgelassenen Plastiktüte unter anderem rund 139 Gramm mutmaßliches Kokain (netto), etwa 470 Gramm Cannabis, ca. 102 Gramm mutmaßliche Ecstasy-Tabletten (netto) sowie 42 Tabletten Sildenafil. Zudem stellten die Beamten knapp 2.900 Euro Bargeld, mehrere Mobiltelefone sowie ein Messer sicher.

Die aufgefundenen Betäubungsmittel, das Bargeld, die Mobiltelefone sowie das Messer wurden sichergestellt.

Der Tatverdächtige wurde als 40-jähriger Algerier ohne festen Wohnsitz in Deutschland identifiziert und vorläufig festgenommen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 40-Jährigen. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt. /RB

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