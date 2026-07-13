Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 56-Jähriger stirbt nach Auseinandersetzung - 2. Folgemeldung

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Am frühen Morgen des 5. Juli kam es im Rahmen einer Veranstaltung auf einem Parkplatz an der Giradetstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei erlitten drei Personen Stichverletzungen. Ein 56-Jähriger verstarb noch am Einsatzort. Ein 46-jähriger Tatverdächtiger wurde festgenommen. Eine Mordkommission wurde eingerichtet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-polizei-essen-56-jaehriger-stirbt-nach-auseinandersetzung-tatverdaechtiger-festgenommen

Die erste Folgemeldung finden Sie hier: https://essen.polizei.nrw/presse/gemeinsame-pressemitteilung-der-staatsanwaltschaft-essen-und-polizei-essen-56-jaehriger-stirbt-nach-auseinandersetzung-1-folgemeldung

Im Rahmen der fortlaufenden Ermittlungen ergaben sich Hinweise darauf, dass es nach der Tat des 46-Jährigen zu einer weiteren Gewalttat kam. Dabei wurde der Tatverdächtige schwer verletzt. Aufgrund des Verletzungsbildes sowie der Tatumstände zum Nachteil des 46-Jährigen wurde eine weitere Mordkommission eingerichtet.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen u.a. einen Untersuchungshaftbefehl für einen 50-jährigen Duisburger (türkisch).

Dieser wurde am Freitagmorgen (10. Juli) vollstreckt. Der 50-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn wird wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Entgegen der ersten Erkenntnisse, dass der verstorbene 56-Jährige zur Tatzeit als Sicherheitsmitarbeiter tätig war, konnte sich dies im Nachgang nicht bestätigen. Er war selbst Gast der Veranstaltung und zurzeit nicht als Sicherheitsmitarbeiter tätig. /RB

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell