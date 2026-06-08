Polizei Essen

POL-E: Unbekannter versucht Frau vor Zug zu schubsen - Zeugenaufruf

Essen (ots)

45257 E.-Kupferdreh: Am 1. Juni versuchte ein Unbekannter am Bahnhof Essen-Kupferdreh eine 56-jährige Frau vor einen einfahrenden Zug zu schubsen. Nachdem sich die Frau lautstark zur Wehr setzte, ließ der Mann von ihr ab. Die Polizei sucht Zeugen.

Samstagabend (6. Juni) begab sich eine Frau aus Essen zur Bundespolizeiwache am Essener Hauptbahnhof. Dort berichtete sie, dass sie sich am Montag gegen 19 Uhr an den Bahngleisen des Bahnhof Kupferdreh befunden habe, als sie ein fremder Mann angriff. Der Unbekannte näherte sich der Dame von hinten, schlug sie mit der flachen Hand und schubste sowie zog sie mehrfach in Richtung der Gleise, als ein Zug (S9 Fahrtrichtung Essen HBF) kurz davor war einzufahren. Die Frau setze sich lautstark zur Wehr, sodass der Mann von ihr abließ und flüchtete.

Die unter Schock stehende 56-Jährige ist dann in die Bahn gestiegen und zunächst nach Hause gefahren.

Die Polizei Essen sucht Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können.

Der Mann wird als ca. 30-35 Jahre alt und 175-180 cm groß mit Glatze beschrieben. Bei der Tat soll er ein weißes T-Shirt und eine hellgraue oder hellbraune Hose sowie eine Sonnenbrille getragen haben.

Sollten Sie Angaben zu der Person oder der Auseinandersetzung machen können oder etwas Verdächtiges im Bereich des Bahnhofs Kupferdreh beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/8290 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de">hinweise.essen@polizei.nrw.de. /hey

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell