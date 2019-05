Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt mutmaßlichen Uhrendieb fest

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Die Polizei hat am Dienstag, 7. Mai, gegen 14.20 Uhr, einen mutmaßlichen Uhrendieb festgenommen. Zeugen hatten bereits am Vortag beobachtet, wie der 31-jährige aus einem Geschäft an der Kettwiger Straße mehrere Uhren gestohlen hat. Als sie den Mann am Mittwoch erneut in dem Geschäft sahen, alarmierten sie die Polizei. Bei der vorläufigen Festnahme des Mannes trug er fünf gestohlenen Uhren bei sich, eine gestohlene Tasche und Werkzeug, um Etiketten und Sicherungen zu entfernen. bw

