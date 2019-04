Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: 26-Jähriger widersetzt sich Polizeikontrolle

Ludwigsburg (ots)

Wegen eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte wird sich ein 26 Jahre alter Mann verantworten müssen, der sich am Dienstagvormittag am Bahnhof in Sindelfingen einer Polizeikontrolle widersetzte. Gegen 10.40 Uhr wollten zwei Beamte des Polizeireviers Sindelfingen den 26-Jährigen einer Personenkontrolle unterziehen. Doch der Mann folgte den Aufforderungen der Polizisten nicht, so dass diese ihm nachlaufen mussten. Als sie ihn baten sich auszuweisen, reagierte er aggressiv und schrie die Polizisten an. Plötzlich schlug der Mann einem Beamten gegen die Brust und führte weitere Faustschläge in seine Richtung aus. Hierauf brachten die Polizisten den 26-Jährigen zu Boden. Weitere Streifenwagenbesatzungen wurden anschließend hinzu gezogen, um den aggressiven Mann zum Polizeirevier Sindelfingen zu bringen. Nach Durchführung der notwendigen polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-jährige, polizeibekannte Tatverdächtige wieder auf freien Fuß gesetzt.

