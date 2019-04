Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Herrenberg und in Leonberg; Feuerwehreinsatz in Leonberg; Verkehrsunfallflucht in Sindelfingen

Herrenberg: Unbekannter zerkratzt Pkw

Ein bislang unbekannter Täter machte sich zwischen Samstag 17:00 Uhr und Montag 10:30 Uhr an einem Ford zu schaffen, der in der Hölderlinstraße in Herrenberg abgestellt war. Der Unbekannte zerkratzte an dem Auto die Fahrer- und Beifahrerseite und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro an. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Leonberg-Ramtel: Skoda beschädigt

Vermutlich mutwillig hat ein bislang unbekannter Täter einen Skoda beschädigt, der am Sonntag zwischen 00:15 und 22:00 Uhr vor einem Mehrfamilienhaus auf einem Privatparkplatz in der Heilbronner Straße in Leonberg-Ramtel abgestellt war. Der Unbekannte trat möglicherweise mit dem Fuß gegen die vordere Stoßstange und zerkratzte darüber hinaus die Motorhaube. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

Leonberg: Flächenbrand im Wald

Am Montag gegen 18:40 Uhr kam es in der Verlängerung des Herdwegs zwischen Leonberg-Höfingen und Gerbersheim zu einem Flächenbrand, zu dem die Freiwillige Feuerwehr Leonberg mit 37 Einsatzkräften und sechs Fahrzeugen ausrückte. Im Wald stellten die Einsatzkräfte eine etwa 500 Quadratmeter große brennende Fläche fest, die sich auf noch ungeklärte Art und Weise entzündet hatte. Auf dieser Fläche befanden sich ein Holzhaufen und gefällte Baumstämme, die ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Der Feuerwehr gelang es den Brand unter Kontrolle zu bringen und die Flammen zu löschen. Nachdem der Wald mithilfe einer Wärmebildkamera nach weiteren Brandherden ergebnislos überprüft worden war, rückte ein hinzugerufener Polizeihubschrauber wieder ab. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht momentan noch nicht fest. Da eine Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg die Ermittlungen übernommen. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Tel. 07031/13-00 in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen-Maichingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht zwischen Sonntag 17.30 Uhr und Montag 16.00 Uhr im Tannenweg in Maichingen sucht das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker streifte einen am Fahrbahnrand abgestellten Dacia und hinterließ einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub.

