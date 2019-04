POL-LB: Großbottwar: Scheunenbrand; Oberstenfeld: Wohnwagen gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Großbottwar: Scheunenbrand

Am Montagabend, gegen 21.25 Uhr, kam es aus noch unbekannter Ursache zum Brand einer Scheune bzw. eines Stalles in der Ludwig-Müller-Straße in Großbottwar. Die Bewohner des angrenzenden Wohnhauses bemerkten das Feuer und löschten es mit einem Gartenschlauch. Anschließend alarmierten sie zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Großbottwar, die die vollständige Löschung durchführte. Die Höhe des Sachschadens und die Brandursache stehen abschließend noch nicht fest.

Oberstenfeld: Wohnwagen gestohlen

Zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagabend trieben bislang unbekannte Diebe im Bereich eines Firmengeländes in der Straße "Hasenacker" in Oberstenfeld in Unwesen. Vermutlich manipulierten die Täter das Deichselschloss eines Wohnwagens der Marke Tabbert Knaus, der auf einem Parkplatz abgestellt war, und entwendeten den Caravan anschließend. Der Wert des Wohnwagens wurde auf rund 45.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Großbottwar, Tel. 07148/1625-0, entgegen.

