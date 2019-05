Polizei Essen

POL-E: Essen: Familienstreit endet in Polizeigewahrsam

Essen (ots)

45355 E.-Bergeborbeck: Die Polizei wurde am Mittwoch, 8. Mai, gegen 2.30 Uhr, zu einem Familienstreit an der Stolbergstraße gerufen. Als die Beamten dort eintrafen, hatte sich der Streit zwischen einem 48-Jährigen und seiner 46-jährigen Exfrau bereits gelegt. Während die Polizeibeamten mit dem 48-Jährigen sprachen, kam der 18-jährige Sohn der Familie auf die Beamten zu und griff einen der Polizisten an. Der 18-Jährige sollte gefesselt werden, als Vater und Mutter nun gemeinsam gegen die Polizisten vorgingen. Alle Drei leisteten erheblichen Widerstand und griffen die Polizeibeamten an. Schließlich konnte der 48-Jährige mit Hilfe eines hinzugerufenen Polizeihundes überwältigt und gefesselt werden. Dabei wurde er von dem Hund gebissen und verletzt. Auch der 18-jährige Sohn wurde in Handschellen gelegt. Vater und Sohn wurden ins Polizeigewahrsam gebracht. Bei dem Einsatz wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. /bw

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr

Pressestelle

Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)

Fax: 0201-829 1069

E-Mail: pressestelle.essen@polizei.nrw.de





https://twitter.com/Polizei_NRW_E

http://www.facebook.com/PolizeiEssen

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell