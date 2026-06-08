Polizei Aachen

POL-AC: Grenzüberschreitende Schwerpunktkontrollen im Dreiländereck

StädteRegion Aachen/ Kreis Düren/ Kreis Euskirchen/ Kreis Heinsberg/ Grenzraum Niederlande und Belgien (ots)

Im Rahmen des länderübergreifenden Einsatzes "Euregioprotect-CrossOver" führt die Polizei Aachen seit heute Mittag (08.06.2026) gemeinsam mit Sicherheitsbehörden aus den Niederlanden und Belgien sowie den Kreispolizeibehörden Düren, Euskirchen und Heinsberg, der Bundespolizei und dem Aachener Zoll umfangreiche Kontrollen im Grenzraum durch.

Ziel des Einsatzes ist die weitere Stärkung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden in der Euregio Maas-Rhein. Die Maßnahmen konzentrieren sich insbesondere auf die Bekämpfung von Alkohol- und Betäubungsmitteldelikten im Straßenverkehr und die Verhinderung und Verfolgung von Wohnungseinbrüchen, Drogendelikten und illegaler Einreise bzw. Einschleusung. Darüber hinaus finden Kontrollen im Güterverkehr statt.

Unterstützt werden die Einsatzkräfte von der "European Labour Authority" (ELA). Die europäische Arbeitsbehörde überprüft dabei grenzüberschreitend die Einhaltung von Arbeits- und Sozialvorschriften im Güter- und Personenverkehr.

Über die Ergebnisse des Einsatzes informiert die Polizei Aachen voraussichtlich am 09.06.2026 in einer gesonderten Pressemitteilung. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell