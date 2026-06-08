Polizei Aachen

POL-AC: Vier Verletzte nach schwerem Alleinunfall in Eschweiler

Eschweiler (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Bereich Alsdorfer Straße/ Zum Blauen Stein sind am Samstagabend (06.06.2026) vier Menschen zum Teil schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Autofahrer aus dem niederländischen Kerkrade gegen 21:15 Uhr mit seinem Wagen auf der Alsdorfer Straße aus Richtung L240 kommend in Fahrtrichtung Jülicher Straße unterwegs gewesen. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Fahrzeugführer im Bereich eines Kreisverkehrs die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw überfuhr den Kreisverkehr, überschlug sich und kam hinter dem Kreisverkehr auf dem Fahrzeugdach zum Stillstand. Der 41-jährige Fahrzeugführer wurde schwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Drei weitere Fahrzeuginsassen (zwei 25 und 45 Jahre alte Frauen sowie ein 44-jähriger Mann) wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum des Fahrzeugführers ergaben, wurde eine Blutprobe angeordnet und entnommen.

Für die Dauer der umfangreichen Unfallaufnahme war der betroffene Kreisverkehr für rund acht Stunden vollständig gesperrt. Zur Beweissicherung wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei NRW eingesetzt.

Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell