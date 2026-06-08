PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger aus Stolberg ist wieder da

Kreis Heinsberg/ StädteRegion Aachen/ Stolberg (ots)

Seit Freitag (05.06.26) hatte die Polizei Aachen öffentlich nach einem Jungen aus dem Stadtteil Schevenhütte gesucht. (Siehe auch unsere Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6289041)

Der Junge wurde wohlbehalten in Übach-Palenberg angetroffen. Hinweise auf Straftaten gibt es nicht.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe und Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 06.06.2026 – 00:17

    POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 13-Jähriger aus Stolberg vermisst

    Stolberg (ots) - Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Jungen aus Stolberg - Schevenhütte. Der 13-jährige Mohammad hat am Freitagmittag (05.06.2026) gegen 13:20 Uhr seine Schule in Stolberg - Mausbach verlassen, ist jedoch nicht zur elterlichen Wohnanschrift zurückgekehrt. Möglicherweise hat er gegen 13:30 Uhr einen Bus in Richtung Stolberg Innenstadt genommen. Ein ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:47

    POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in der Innenstadt - Fußgänger von Auto erfasst

    Aachen (ots) - Am Mittwochabend (03.06.2026) ist es auf der Heinrichsallee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Aachen schwer verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Mann aus Aachen gegen 23:45 Uhr mit seinem Wagen auf der ...

    mehr
  • 05.06.2026 – 11:27

    POL-AC: Nach Verkehrsunfall auf der Dresdener Straße: Ermittlungen wegen Unfallflucht

    Aachen (ots) - Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Dresdener Straße sucht die Polizei Aachen weitere Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Mittwoch (03.06.26) kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Dresdener Straße/ Elsassstraße. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend einen gestürzten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren