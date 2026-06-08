Polizei Aachen

POL-AC: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung - 13-Jähriger aus Stolberg ist wieder da

Kreis Heinsberg/ StädteRegion Aachen/ Stolberg (ots)

Seit Freitag (05.06.26) hatte die Polizei Aachen öffentlich nach einem Jungen aus dem Stadtteil Schevenhütte gesucht. (Siehe auch unsere Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11559/6289041)

Der Junge wurde wohlbehalten in Übach-Palenberg angetroffen. Hinweise auf Straftaten gibt es nicht.

Die Polizei bedankt sich bei den Bürgerinnen und Bürgern für die Mithilfe und Hinweise. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. (sk)

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