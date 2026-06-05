Polizei Aachen

POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall in der Innenstadt - Fußgänger von Auto erfasst

Aachen (ots)

Am Mittwochabend (03.06.2026) ist es auf der Heinrichsallee zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 64-jähriger Mann aus Aachen schwer verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein 37-jähriger Mann aus Aachen gegen 23:45 Uhr mit seinem Wagen auf der Heinrichsallee in Richtung Hansemannplatz unterwegs. Zur gleichen Zeit querte ein dunkelgekleideter Fußgänger von rechts nach links die Fahrbahn. Obwohl der Autofahrer noch versuchte auszuweichen, konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Fußgänger wurde von dem Auto erfasst und blieb schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen.

Der Autofahrer und ein weiterer Verkehrsteilnehmer leisteten bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste Hilfe. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten Einsatzkräfte der Polizei Aachen fest, dass der verletzte Fußgänger unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Fußgänger wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Heinrichsallee war für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme zeitweise gesperrt.

Die Polizei Aachen appelliert: Nutzen Sie als Fußgänger/-in vorhandene Querungshilfen wie Fußgängerüberwege, Ampelanlagen oder Mittelinseln. Diese Einrichtungen tragen wesentlich dazu bei, Straßen sicher zu überqueren und das Risiko schwerer Verkehrsunfälle zu verringern. Durch umsichtiges Verhalten können alle Verkehrsteilnehmenden einen wichtigen Beitrag zur eigenen Sicherheit und zur Sicherheit anderer leisten. (gw)

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