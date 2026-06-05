Polizei Aachen

POL-AC: Anruf, Täuschung, Vermögensverlust: Polizei Aachen warnt vor bekannter Betrugsmasche

StädteRegion Aachen/ Stolberg (ots)

Die Masche ist bekannt, der Schaden bleibt groß: Trotz regelmäßiger Warnungen fallen insbesondere ältere Menschen immer wieder auf die perfide Betrugsmasche der sogenannten "falschen Polizeibeamten" herein. Die Täter erzeugen gezielt Angst und Druck, um ihre Opfer zur Herausgabe von Geld, Schmuck und Wertsachen zu bewegen - so auch jetzt im Stadtteil Büsbach. Am Mittwochnachmittag (03.06.2026) wurden zwei Senioren Opfer eines Betrugs.

Ein bislang unbekannter Täter gab sich am Telefon als Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Aachen aus und erkundigte sich nach Bargeld und Wertgegenständen im Haus. Kurz darauf erschien ein Mann an der Wohnanschrift und nahm einen vierstelligen Geldbetrag, persönliche Unterlagen sowie Schmuck von bislang unbekanntem Wert entgegen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Aachen warnt:

Geben Sie niemals Geld, Schmuck oder andere Wertsachen an unbekannte Personen heraus - auch dann nicht, wenn diese sich als Polizeibeamte ausgeben.

Die Polizei wird Sie niemals telefonisch nach Vermögenswerten fragen oder deren Übergabe verlangen.

Beenden Sie solche Gespräche sofort, wählen Sie eigenständig die 110 und informieren Sie Angehörige oder Vertrauenspersonen. Im Zweifel gilt: Auflegen, prüfen, Polizei anrufen.

Legen Sie auf, bevor Betrüger abkassieren. (sk)

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