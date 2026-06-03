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Polizei Aachen

POL-AC: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizeikontrolle

Eschweiler (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (03.06.2026) hat sich ein Mann einer allgemeinen Verkehrskontrolle der Polizei entziehen wollen. Seine Flucht hatte Folgen.

Gegen kurz vor 01:00 Uhr sollte der Wagen des 23-jährigen Mannes auf der Schützenstraße überprüft werden. Doch der Autofahrer missachtete die Anhaltezeichen der Polizei und entzog sich der Kontrolle. Der Pkw entfernte sich im Anschluss über einen Feldweg und kollidierte dabei mit Pollern. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung schließlich auf einem Parkplatz am Floraweg aufgefunden werden: verlassen und verschlossen. Der Fahrer wurde kurze Zeit später ermittelt und angetroffen.

Da sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum ergaben, wurde dem Mann auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellten die Einsatzkräfte fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu dem genutzten Pkw gehörten. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet: unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung, Kennzeichenmissbrauchs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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