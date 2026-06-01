Polizei Aachen

POL-AC: Versuchter Raub in Aachen - Tatverdächtige Jugendliche gestellt

Aachen (ots)

Am frühen Samstagabend (30.05.2026) kam es gegen 17:45 Uhr im Bereich Severinstraße / Brühlstraße in Aachen zu einem versuchten Raubdelikt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befand sich ein Paar zu Fuß auf der Severinstraße, als plötzlich zwei Jugendliche aus einem angrenzenden Gebüsch hervortraten. Einer der Tatverdächtigen bedrohte den Mann unter Vorhalt einer mutmaßlichen Schusswaffe und forderte die Herausgabe von Bargeld. In diesem Moment näherten sich Mitarbeitende des Ordnungsamtes dem Bereich. Daraufhin flüchteten die beiden Tatverdächtigen ohne Beute in Richtung eines nahegelegenen Schulhofs.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Jugendlichen im Verlauf des Abends durch Einsatzkräfte auf einem nahegelegenen Stadtfest wiedererkannt und kontrolliert werden. Die Tatverdächtigen im Alter von 13 und 14 Jahren wurden vorläufig festgehalten und anschließend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Bei der aufgefundenen Waffe handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Softairwaffe. Diese wurde sichergestellt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten schweren Raubes aufgenommen. (sk)

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