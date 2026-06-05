Polizei Aachen

POL-AC: Nach Verkehrsunfall auf der Dresdener Straße: Ermittlungen wegen Unfallflucht

Aachen (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht auf der Dresdener Straße sucht die Polizei Aachen weitere Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Unfall am Mittwoch (03.06.26) kurz nach 11:00 Uhr im Bereich der Dresdener Straße/ Elsassstraße. Eine Zeugin hatte einen lauten Knall wahrgenommen und anschließend einen gestürzten Motorrollerfahrer auf der Fahrbahn bemerkt. Der Mann erlitt nach ersten Angaben Verletzungen an Hand und Knie, zudem wurde seine Kleidung beschädigt.

Noch bevor die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, setzte der Rollerfahrer seine Fahrt fort. Nach Zeugenaussagen soll er unmittelbar nach dem Unfall einem weißen Kastenwagen hinterhergefahren sein. Beide Fahrzeuge fuhren von der Dresdener Straße in Richtung Breslauer Straße und anschließend weiter in unbekannte Richtung. Der Rollerfahrer soll etwa Mitte bis Ende 50 Jahre alt und schlank sein. Er wird auf ca. 1,70 m geschätzt und hat einen dunklen grauen Bart.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen sucht den bislang unbekannten Rollerfahrer sowie weitere Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem weißen Kastenwagen machen können: Hinweise bitte an die 0241-9577 42101 oder per Mail an VK1.Aachen@polizei.nrw.de. (sk)

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