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Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: 13-Jähriger aus Stolberg vermisst

Stolberg (ots)

Die Polizei Aachen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Jungen aus Stolberg - Schevenhütte.

Der 13-jährige Mohammad hat am Freitagmittag (05.06.2026) gegen 13:20 Uhr seine Schule in Stolberg - Mausbach verlassen, ist jedoch nicht zur elterlichen Wohnanschrift zurückgekehrt. Möglicherweise hat er gegen 13:30 Uhr einen Bus in Richtung Stolberg Innenstadt genommen. Ein Zeuge will ihn außerdem am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr in einem Schnellimbiss in der Stolberger Innenstadt gesehen haben.

Trotz eingeleiteter Ermittlungen und umfangreicher Suchmaßnahmen konnte der Junge bislang nicht aufgefunden werden.

Mohammad ist 1,50 m groß und von schlanker Statur. Er hat kurze braune Haare und trug zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine dunkle Jogginghose, ein schwarzes Oberteil mit roten Akzenten sowie blau-weiße Schuhe. Des Weiteren führte er einen Wanderrucksack mit sich.

Die Polizei Aachen sucht nun im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit einem Foto nach dem 13-Jährigen. Das Foto ist unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/205750

Wer den Jungen gesehen hat oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich umgehend bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter: 0241/9577-34290, außerhalb der Bürozeiten unter: 0241/9577-34210. (as)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

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