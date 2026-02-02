PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Unfall auf der B57 - Mehrere Fahrzeuge beteiligt

POL-AC: Unfall auf der B57 - Mehrere Fahrzeuge beteiligt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Alsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag (30.01.2026) ist es auf der B57 zu einem größeren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Informationen befuhren die beteiligten Pkw hintereinander die B57 aus Richtung Würselen in Fahrtrichtung Alsdorf. Zwischen dem Kreisverkehr Birk und der Abzweigung zum Duffesheider Weg kam es aufgrund von stockendem Verkehr auf Höhe der Bushaltestelle "Schleibacher Hof" zur Kollision. Dabei fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Aachen mit seinem Van auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 31-Jährigen aus Alsdorf auf. Dieser wurde dabei auf das Fahrzeug davor (ein 64-jähriger Autofahrer aus Aachen) und dieses wiederum auf das Fahrzeug davor (37-Jähriger aus Würselen) aufgeschoben. Durch die Kollision sind alle vier Pkw beschädigt worden.

Wenige Augenblicke später kam es zu einer weiteren Kollision: Ein 54-Jähriger aus Herzogenrath, der hinter dem Van des 67-Jährigen fuhr, bemerkt den Unfall vor ihm zu spät. Um nicht mit dem Van zusammenzustoßen, wich er nach rechts aus, fuhr an dem Van vorbei und kollidierte ebenfalls mit dem Pkw des 31-Jährigen aus Alsdorf. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 54-Jährige keinen Führerschein hat. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die B57 in dem betroffenen Bereich in beide Fahrtrichtungen bis ca. 16:30 Uhr.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 02.02.2026 – 13:29

    POL-AC: Akku explodiert im Wohnzimmer - Mann erleidet Rauchgasvergiftung

    Baesweiler (ots) - Am Wochenende hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Feldstraße gebrannt. Nach bisherigen Ermittlungen hatte ein defekter Akku am späten Freitagabend (30.01.26) das Feuer ausgelöst. Gegen 23:45 Uhr waren Polizei und Feuerwehr zu dem Einsatz in die Feldstraße gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen war der Akku eines E-Scooters beim Laden im ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 10:07

    POL-AC: Schwerer Verkehrsunfall auf der Trierer Straße

    Aachen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf Höhe des Bahnhofs Rothe Erde ist eine Frau am späten Samstagabend (31.01.26) lebensgefährlich verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann in seinem Fahrzeug kurz nach 22 Uhr auf der Trierer Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Zur selben Zeit betrat eine 55-jährige Frau die Fußgängerfurt zwischen ehemaligem Einkaufscenter und Bahnhof Rothe Erde. Es kam ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:16

    POL-AC: Mann wird bei Streit in Weisweiler verletzt

    Eschweiler (ots) - Am Mittwoch (28.01.26) hat es in einer kommunalen Unterbringungseinrichtung in der Straße "Am Kraftwerk" einen Polizeieinsatz gegeben. Nach bisherigen Erkenntnissen war es gegen 11:45 Uhr zu einem verbalen Streit zwischen zwei 26-jährigen Bewohnern in der Küche gekommen. Im Verlauf dieser Auseinandersetzung verletzte der eine Mann den anderen mit einem Messer. Der verletzte Mann erlitt Schnittwunden. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren