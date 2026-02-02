Polizei Aachen

POL-AC: Unfall auf der B57 - Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Alsdorf (ots)

Am Freitagnachmittag (30.01.2026) ist es auf der B57 zu einem größeren Verkehrsunfall gekommen. Ein Autofahrer wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Informationen befuhren die beteiligten Pkw hintereinander die B57 aus Richtung Würselen in Fahrtrichtung Alsdorf. Zwischen dem Kreisverkehr Birk und der Abzweigung zum Duffesheider Weg kam es aufgrund von stockendem Verkehr auf Höhe der Bushaltestelle "Schleibacher Hof" zur Kollision. Dabei fuhr ein 67-jähriger Autofahrer aus Aachen mit seinem Van auf den vor ihm verkehrsbedingt wartenden Pkw eines 31-Jährigen aus Alsdorf auf. Dieser wurde dabei auf das Fahrzeug davor (ein 64-jähriger Autofahrer aus Aachen) und dieses wiederum auf das Fahrzeug davor (37-Jähriger aus Würselen) aufgeschoben. Durch die Kollision sind alle vier Pkw beschädigt worden.

Wenige Augenblicke später kam es zu einer weiteren Kollision: Ein 54-Jähriger aus Herzogenrath, der hinter dem Van des 67-Jährigen fuhr, bemerkt den Unfall vor ihm zu spät. Um nicht mit dem Van zusammenzustoßen, wich er nach rechts aus, fuhr an dem Van vorbei und kollidierte ebenfalls mit dem Pkw des 31-Jährigen aus Alsdorf. Der 31-Jährige wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme fiel auf, dass der 54-Jährige keinen Führerschein hat. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis gefertigt.

Mehrere Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Die eingesetzten Polizeibeamten sperrten die B57 in dem betroffenen Bereich in beide Fahrtrichtungen bis ca. 16:30 Uhr.

Die Fotos können im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei genutzt werden. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell