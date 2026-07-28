Polizei Braunschweig

POL-BS: Störung des öffentlichen Friedens durch Bedrohung

Braunschweig (ots)

Hans-Jürgen-Straße, 28.07.2026, 10:40 Uhr

Supermärkte nach gefährlichem Gegenstand abgesucht

Am Dienstagmorgen erreichte die Polizei eine Meldung, dass in einem Supermarkt in Watenbüttel möglicherweise ein gefährlicher Gegenstand platziert wurde. Dem voraus ging die Aussage eines Mannes, der aufgrund von Unzufriedenheit über den Markt äußerte, einen explosiven Gegenstand im Markt platziert zu haben bevor er sich vom Einsatzort entfernte.

Sofort wurden alle verfügbaren Polizeikräfte nach Watenbüttel entsandt. Die Supermärkte und deren gemeinsamer Parkplatz wurden aus Sicherheitsgründen geräumt und die umliegenden Straßen weiträumig abgesperrt.

Im Anschluss wurden beide Gebäude durch einen Sprengstoffspürhund der Polizei Goslar, sowie das Außengelände abgesucht. Ein gefährlicher Gegenstand konnte nicht gefunden werden, sodass gegen 13:20 Uhr Entwarnung gegeben werden konnte. Die polizeilichen Maßnahmen und die Straßensperrungen wurden im Anschluss aufgehoben.

Erste Ermittlungen ergaben einen Tatverdacht gegen einen 48-jährigen Mann aus Wolfenbüttel. Im Rahmen von Fahndungsmaßnahmen wurde der Verdächtige angetroffen und muss sich nun in einem Strafverfahren u.a. wegen Störung des öffentlichen Friedens verantworten.

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