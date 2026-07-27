Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Körperverletzung

Braunschweig (ots)

Reiherstraße/Ringgleis, 25.07.2026, 12:45 Uhr

Mann wird nach Begegnung auf dem Fahrrad geschlagen

In den Mittagsstunden des vergangenen Samstags begegneten sich auf dem Ringgleis in der Nähe der Reiherstraße zwei Radfahrer. An einer dortigen Engstelle geriet der eine und bislang unbekannte Radfahrer nach rechts und touchierte dort einen Zaun. Zu einem Zusammenstoß der beiden Radfahrer soll es jedoch nicht gekommen sein. In der Folge stieg der unbekannte Mann von seinem Fahrrad ab und schlug unvermittelt auf den 65-jährigen Braunschweiger ein, der ihm zuvor entgegenkam. Danach entfernte er sich mit seiner ebenfalls Rad fahrenden Begleiterin fluchtartig in Richtung Hasenwinkel. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Hinweisen auf den Täter. Er wird wie folgt beschrieben: 1,75m groß, stämmig, dunkel gekleidet, türkises Cube-Mountainbike mit orangener Trinkflasche. Wer in diesen Zusammenhang etwas beobachtet hat, wird gebeten sich unter 0531-476 3315 im Polizeikommissariat Nord zu melden.

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