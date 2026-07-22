PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Braunschweig

POL-BS: Ortung überführt Diebe

Braunschweig (ots)

Madamenweg, 21.07.2026, 16:30 Uhr

Zwei Männer durch geortete Kopfhörer festgestellt

Am Dienstagnachmittag stellte ein 22-Jähriger eine Reisetasche vor seinem Hauseingang ab, als er sein Auto ausräumte. Nachdem er sich kurze Zeit in der Wohnung aufhielt, konnte er die Tasche nicht mehr vor dem Haus finden. Durch Apple AirPods, die sich in der Tasche befanden, konnte der 22-Jährige eine Ortung durchführen und meldete den Vorfall der Polizei. Das Signal führte zu einem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Timmerlah. Ein Signalton führte zum Auffinden der Kopfhörer im Fahrzeug. Neben dem weiteren Diebesgut aus der Reisetasche wurden auch andere Gegenstände gefunden, die mutmaßlich aus einem anderen Diebstahl stammen.

Die beiden Männer im Alter von 38 und 43 Jahren, die sich in dem Pkw befanden, wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Braunschweig mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Weitere Meldungen: Polizei Braunschweig
Alle Meldungen Alle
  • 21.07.2026 – 09:28

    POL-BS: Zeugenaufruf - Raub im Park

    Braunschweig (ots) - Viewegsgarten, 19.07.2026, 13:00 bis 15:00 Uhr Unbekannter entwendet Bargeld von wohnungslosem Mann Am frühen Nachmittag des vergangenen Sonntags kam es im Viewegs-Park zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich einem 54-Jährigen und trat ihm gegen den Oberkörper. Anschließend soll er das mitgeführte Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Bekleidung des 54-Jährigen genommen haben. ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 14:52

    POL-BS: Durchsuchung nach Diebstahl aus Auto

    Braunschweig (ots) - Braunschweig/Vechelde, 18.07.2026, 11:00 Uhr Polizei findet Waffen und Munition bei Durchsuchung nach Geldbörsendiebstahl Am vergangenen Samstag kam es auf dem Parkplatz eines Großhandels an der Hansestraße zum Diebstahl einer Geldbörse. Dabei nutzte ein Mann die Gelegenheit, als ein 50-Jähriger seinen Einkaufswagen zurückbrachte und stahl die zuvor auf dem Autositz abgelegte Geldbörse. Erste ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren