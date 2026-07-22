Polizei Braunschweig

POL-BS: Ortung überführt Diebe

Braunschweig (ots)

Madamenweg, 21.07.2026, 16:30 Uhr

Zwei Männer durch geortete Kopfhörer festgestellt

Am Dienstagnachmittag stellte ein 22-Jähriger eine Reisetasche vor seinem Hauseingang ab, als er sein Auto ausräumte. Nachdem er sich kurze Zeit in der Wohnung aufhielt, konnte er die Tasche nicht mehr vor dem Haus finden. Durch Apple AirPods, die sich in der Tasche befanden, konnte der 22-Jährige eine Ortung durchführen und meldete den Vorfall der Polizei. Das Signal führte zu einem Pkw auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Timmerlah. Ein Signalton führte zum Auffinden der Kopfhörer im Fahrzeug. Neben dem weiteren Diebesgut aus der Reisetasche wurden auch andere Gegenstände gefunden, die mutmaßlich aus einem anderen Diebstahl stammen.

Die beiden Männer im Alter von 38 und 43 Jahren, die sich in dem Pkw befanden, wurden erkennungsdienstlich behandelt und müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell