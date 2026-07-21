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Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Raub im Park

Braunschweig (ots)

Viewegsgarten, 19.07.2026, 13:00 bis 15:00 Uhr

Unbekannter entwendet Bargeld von wohnungslosem Mann

Am frühen Nachmittag des vergangenen Sonntags kam es im Viewegs-Park zu einem Raub. Ein bislang unbekannter Mann näherte sich einem 54-Jährigen und trat ihm gegen den Oberkörper. Anschließend soll er das mitgeführte Bargeld in dreistelliger Höhe aus der Bekleidung des 54-Jährigen genommen haben. Danach entfernte sich der Mann unerkannt. Am Folgetag erstattete der 54-Jährige Strafanzeige bei der Polizei.

Zeugen, die den Vorfall oder den mutmaßlichen Täter beobachtet haben, werden gebeten sich beim Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 zu melden. Der Tatverdächtige soll ca. 1,85m groß gewesen sein und einen weiß-silbernen Jogginganzug getragen haben.

Rückfragen bitte an:

Polizei Braunschweig
PI Braunschweig, Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0531/476-3032, -3033 und 3034
E-Mail: pressestelle@pi-bs.polizei.niedersachsen.de
http://www.polizei-braunschweig.de

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell

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