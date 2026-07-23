Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Brand am Sonntagabend

Braunschweig (ots)

Wilmerdingstraße, 19.07.2026, 18:00 Uhr

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Am vergangenen Sonntagabend kam es in der Wilmerdingstraße im Westlichen Ringgebiet zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Auf dem frei zugänglichen Dachboden entzündete sich ein Feuer, dass auf den Dachstuhl übergriff und erheblichen Schaden am Gebäude verursachte. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Erste kriminalpolizeiliche Ermittlungen deuten auf Brandstiftung hin.

Dahingehend sucht die Polizei nach Zeugen, die am Sonntagabend etwas beobachtet haben oder fremde Personen rund um das betroffene Mehrfamilienhaus gesehen haben. Hinweise dazu nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516 entgegen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell