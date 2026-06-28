Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand eines Segelbootes im Neuen Strom Warnemünde

Rostock (ots)

Am 28.06.2026 ist gegen 13:00 Uhr im Maschinenraum einer Segelyacht auf dem Weg Richtung Rostocker Stadthafen Feuer ausgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich das Boot bereits im Neuen Strom in Warnemünde. Ein ebenfalls im Strom befindlicher Schlepper unterstützte den Schiffsführer bei den ersten Löscharbeiten, die letztlich durch die Rostocker Feuerwehr erfolgreich beendet wurden. Der 47-jährige, allein auf dem Boot befindliche Rostocker Segler, blieb unverletzt. Der Sachschaden des älteren Bootes wird auf wenige Tausend Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung aufgenommen.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

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