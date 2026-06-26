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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Brand einer Waldfläche bei Herrnburg

Rostock (ots)

Am 26.06.2026, 16:25 Uhr wurde der Polizei ein Brand in dem Waldstück zwischen der Autobahn 20 und der Ortslage Herrnburg (Duvenester Moor)im Landkreis Nordwestmecklenburg gemeldet. Aus bislang unbekannter Ursache brannte eine Fläche von ca. 1,5 Hektar. Der Brand wurde durch die umliegenden Feuerwehren mit insgesamt 80 Kameraden gelöscht. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet und die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Gesamtschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Sascha Puchala

Polizeiführer vom Dienst

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Polizeipräsidium Rostock
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Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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