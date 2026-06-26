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Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Straßenbahn - zwei Leichtverletzte

Rostock (ots)

Am heutigen Freitag, 26. Juni 2026, ereignete sich gegen 10:10 Uhr im Bereich des Goetheplatzes in der Rostocker Südstadt ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand soll die 42-jährige Fahrerin eines Pkw zunächst den Südring in Richtung Vögenteich befahren haben. Auf Höhe der Kreuzung Goetheplatz beabsichtigte die Fahrzeugführerin zu Wenden um den Südring zurück in Richtung Erich-Schlesinger-Straße zu befahren. Während des eingeleieten Wendemanövers kam es zum Zusammenstoß mit einer Straßenbahn die ebenfalls in Richtung Vögenteich fuhr.

Durch die Kollision wurden die 42-jährige Pkw-Fahrerin sowie ihr 15-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Beide wurden zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Straßenbahn blieb fahrbereit und konnte ihre Fahrt im Anschluss selbstständig fortsetzen. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt.

Die Verkehrsunfallaufnahme sowie die damit verbundenen Verkehrsmaßnahmen dauerten bis etwa 13:00 Uhr an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rostock
Newsroom
Katja Weizel
Telefon: 0381 4916-3041
E-Mail: pressestelle-pp.rostock@polizei.mv-regierung.de
http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell

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