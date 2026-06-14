Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Getränkediebe in Eckenhagen unterwegs
Reichshof (ots)
Aus einem unverschlossenen Getränkeanhänger stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (11. Juni, 10 Uhr) und Samstag (13. Juni, 10 Uhr) mehrere Getränkekisten. Es entstand ein Vermögensschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Der Anhänger stand geparkt in der Straße "Rodener Platz".
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