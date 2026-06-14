Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Getränkediebe in Eckenhagen unterwegs

Reichshof (ots)

Aus einem unverschlossenen Getränkeanhänger stahlen Unbekannte zwischen Donnerstag (11. Juni, 10 Uhr) und Samstag (13. Juni, 10 Uhr) mehrere Getränkekisten. Es entstand ein Vermögensschaden im unteren dreistelligen Bereich. Die Diebe flüchteten in unbekannte Richtung. Der Anhänger stand geparkt in der Straße "Rodener Platz".

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

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