Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unfall zwischen Krad und PKW mit zwei Schwerverletzten bei Wismar

Wismar (ots)

Am heutigen Nachmittag kam es gegen 14:25 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B105 in Kritzow bei Wismar. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr der der 64-jährige Motorradfahrer auf ein verkehrsbedingt stehenden PKW auf. Durch den Aufprall wurden sowohl der Kradfahrer sowie seine 62-jährige Beifahrerin schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich, verletzt. Der 22-jährige Fahrer des haltenden PKWs blieb unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde die B105 an der Unfallstelle eine Stunde voll gesperrt. Die Verletzten wurden mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum verbracht. Der Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Christian Müller

Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell