Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizei stellt flüchtigen Ladendieb

Braunschweig (ots)

Innenstadt, 23.07.2026, 19:15 Uhr

36-Jähriger festgenommen und verurteilt

Am vergangenen Donnerstag informierte die Mitarbeiterin eines Kaufhauses die Polizei, dass sie einen Diebstahl beobachtet hat und der Täter flüchtig ist. Anhand einer Beschreibung konnte ein 36-Jähriger in der Nähe durch Polizeibeamte festgestellt und festgenommen werden. Das zuvor gestohlene Parfum im Wert von rund 270 Euro wurde sichergestellt.

Der Mann, der bereits am Nachmittag mit zwei Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war und einen Platzverweis erhalten hatte, wurde zu einer Dienststelle gebracht. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde der Mann im sog. Beschleunigten Verfahren einem Richter vorgeführt und wegen gewerbsmäßigem Ladendiebstahl zu einer Haftstrafe verurteilt.

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