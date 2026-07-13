Polizei Bochum

POL-BO: Schwerpunkteinsatz in der Bochumer Innenstadt: Zahlreiche Verstöße geahndet - Drei Fahrzeuge sichergestellt

Bild-Infos

Download

Bochum (ots)

Im Rahmen eines Schwerpunkteinsatzes hat die Polizei am Freitagabend, 11. Juli, bis in die Morgenstunden des 12. Juli eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich der Viktoriastraße in der Bochumer Innenstadt durchgeführt.

Insgesamt haben die Beamtinnen und Beamten der Direktion Verkehr 38 Fahrzeuge und 52 Personen kontrolliert.

Die Liste der Verstöße ist lang: von falschem Abbiegen und Parken auf dem Radweg über Telefonieren am Steuer bis zu unnötigem Hin- und Herfahren und hoher Lärmentwicklung.

Vor allem wurden zahlreiche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt: 161 Verkehrsteilnehmende waren zu schnell unterwegs. In sechs Fällen sprachen die Einsatzkräfte ein Fahrverbot aus.

Drei Personen mussten ihren Heimweg ohne ihre Fahrzeuge antreten: Zwei Motorräder und ein Pkw wurden aufgrund baulicher Veränderungen sichergestellt.

Die Polizei wird auch weiterhin regelmäßige Schwerpunktkontrollen durchführen, um für mehr Sicherheit auf den Straßen zu sorgen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell