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Polizei Bochum

POL-BO: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kennt diesen Mann?

Bochum (ots)

Nach einem Betrugsdelikt im Februar 2026 veröffentlicht die Kriminalpolizei mit richterlichem Beschluss Bilder einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese Person?

Hier finden Sie die Fahndungsfotos: https://polizei.nrw/fahndung/209596

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Dem abgebildeten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, nach einem Phishing-Betrug unberechtigt auf das Bankkonto eines geschädigten Ehepaares zugegriffen zu haben. Mit den Kontodaten wurden anschließend am 3. und 4. Februar 2026 mehrere Bezahlvorgänge in Supermärkten sowie an einer Tankstelle im Raum Bochum, Gelsenkirchen und Umgebung getätigt.

Wer Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben kann, meldet sich unter den Rufnummern 0234 909-4155 oder -4441 (Kriminalwache).

Rückfragen bitte an:

Polizei Bochum
Marina Sablic
Telefon: 0234 909-1026
E-Mail: pressestelle.bochum@polizei.nrw.de
https://bochum.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell

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