Polizei Bochum

POL-BO: Seniorin bestohlen: Vorsicht vor Trickbetrügern am Telefon!

Bochum (ots)

Immer wieder gelingt es Trickbetrügern, das Vertrauen von Menschen auszunutzen und sie um ihr Erspartes zu bringen. Die Polizei appelliert daher ausdrücklich: Auflegen ist nicht unhöflich! Insbesondere bitten wir Söhne, Töchter, Enkel und Nachbarn: Sensibilisieren Sie ihre Angehörigen für die perfiden Maschen und sprechen Sie mit ihnen - bevor es die Täter tun!

Ein aktueller Betrugsfall zeigt erneut, wie dreist die Täter vorgehen: Am Freitag, 10. Juli, klingelte es gegen 12.40 Uhr am Telefon einer 89-jährigen Bochumerin. Am Apparat war eine Frau, die sich als ihre Tochter ausgab. Die Unbekannte vermittelte glaubhaft, schwer erkrankt zu sein und bat um einen vierstelligen Geldbetrag sowie Schmuck, um die nötige Therapie bezahlen zu können.

Einige Zeit später brachte die Anruferin die Seniorin schließlich dazu, die geforderten Wertsachen gegen 13.30 Uhr auf dem Gehweg im Bereich "Zum Kühl" an einen angeblichen Mitarbeiter des Krankenhauses zu übergeben.

Der Mann wird beschrieben als 30-40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, mit kräftiger Statur, heller Haut, kurzen dunklen Haaren, die zurückgegelt waren und schwarzer Kleidung. Er entfernte sich mit der Beute in einem silbernen Kleinwagen von der Örtlichkeit.

Wer hat an besagter Örtlichkeit etwas beobachtet? Das ermittelnde Kriminalkommissariat 13 bittet unter der Rufnummer 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um sachdienliche Hinweise.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell