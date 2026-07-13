Polizei Bochum

POL-BO: Lkw-Auflieger entwendet: Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Herne (ots)

In Herne-Crange sind drei Lkw-Auflieger gestohlen worden. Die Polizei veröffentlicht die Beschreibungen dreier Tatverdächtiger und fragt: Wer kennt diese Männer?

Die Tat hat sich am frühen Sonntagmorgen, 12. Juli, gegen 4 Uhr auf einem Firmenparkplatz Am Westhafen ereignet. Die Täter öffneten gewaltsam ein Tor, beschädigten eine Schranke und entfernten sich. Kurz darauf kehrten sie mit drei weißen Sattelzugmaschinen zurück und spannten jeweils einen Auflieger hinter die Zugmaschen. Gegen 4.10 Uhr verließen die drei Fahrzeuge mitsamt der Auflieger das Gelände. Was die Auflieger geladen hatten, ist Gegenstand laufender Ermittlungen.

So werden die drei gesuchten Männer beschrieben:

- 1. Person: hatte einen dunklen Dreitagebart sowie eine Tätowierung am Unterarm, trug eine schwarze Kappe, eine graue Jogginghose sowie schwarze Handschuhe. - 2. Person: trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Jogginghose. - 3. Person: trug einen schwarzen Kapuzenpullover der Marke Adidas, eine grüne Basecap sowie eine schwarze Jogginghose.

Alle drei Tatverdächtigen hatten laut Zeugenbeschreibung ein "südländisches" Erscheinungsbild.

Das Kriminalkommissariat 13 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) um Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell